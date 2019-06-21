ملابس صيفية مُبتكرة "مضادة للمياه" وأخرى "مُشعّة"

ابتكر "جيانلوكا فيرسين" و"أندريا ماساتو" مجموعتهما الجديدة المستوحاة من تسعينيات القرن العشرين، وهي عبارة عن قطع مزخرفة برسومات بسيطة تشير إلى الأعمال الفنية لـ "جاري هيوم"، عُرضت خلال عرض أزياء "أديث مارسيل" بميلان، وخرجت المجموعة الصيفية المشرقة مباشرة بالملابس الرياضية الفنية، وهي مدمجة باللون الأبيض والبرتقالي والوردي .

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تم خياطة الملابس الرجالية بنمط رياضي مثل تفاصيل الرباط على بدلة وردية، وكان الاتجاه يجعلك تشعر وكأنك عائد من التسعينيات، خاصة أن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على اقتران اللونين الوردي والبرتقالى أو مزجهما معًا مع بنطلون برتقالي مطاطي ضيق مثل الليجنز، أو حتى "سكيرت" قصيرة.

وكان هناك مجموعة من الفساتين النسائية مصنوعة من البوستير الرياضي الذى يجمع بين شرائح من الرمادي الفاتح والأبيض والنايلون والبرتقالي بألوان النيون.

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