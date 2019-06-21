"الدقّة" أساس مهم في عملية تغيير لون الشعر

تُعتبر عملية اختيار لون الشعر عند صبغه، من أكثر العمليات دقة، إذ إنّ خطأً واحداً مهما كان سخيفاً، قادر على إفساد اطلالة السيدة من كافة النواحي. من هذا المنطلق أطلق الخبراء دليلاً يحدّد كيفية اختيار لون الشعر المناسب لكل سيدة، حيث تتمتع كل واحدة بملامح ومواصفات تختلف عن الأخرى.

• إبدأي أولاً بالنظر إلى لون عينيك لتحديد ما إذا كانت تلائمك درجات اللون الدافئة أو الباردة الهادئة. فالعيون الزرقاء تناسبها الدرجات اللونية الباردة، بينما تتماشى العيون الخضراء بشكل رائع مع درجات اللون الذهبي الدافئة، أما العيون البنية فتتناسب بشكل أفضل مع درجات اللون البني المتوسطة إلى الفاتحة سواء أكانت دافئة أو باردة اعتماداً على الظل الذي يضفيه لون عينيك.

• فكري في الألوان التي اعتدت ارتداءها لتعرفي ما إذا كان لون شعرك سيضيف إلى خيارات ملابسك. بالتأكيد لا ترغبين في أن يتعارض لون شعرك مع إطلالتك، لذلك ضعي هذا الأمر في اعتبارك عند اختيار صبغة شعر جديدة.

• إذا كان لون بشرتك دافئاً، فتجنّبي الألوان المائلة إلى الرمادي لأنها ستجعل إطلالتك باهتة. إختاري لوناً أكثر دفئاً مثل اللون البني الذهبي أو البرونزي أو النحاسي لإضفاء الحيوية على مظهرك.

• إذا كانت بشرتك فاتحة، فيمكنك استخدام درجات اللون الرمادي، الفضي، البنفسجي. ستزيد هذه الألوان حتماً من جمال إطلالتك ويمكنها أن تساعد في تخفيف أيّ إحمرار في لون بشرتك.

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• لإطلالة طبيعية اعتمدي لوناً من درجتين إلى ثلاث أفتح أو أغمق من لون شعرك الطبيعي، بهذه الطريقة لن يتغيّر مظهرك تغيّراً جذرياً ولكنك ستحصلين على إطلالة مختلفة قليلاً.

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