استلهمي إطلالة النجمات في 4 تسريحات شعر ناعمة

تكثر الدعوات والسهرات، في فصل الصيف، فتبذل الفتيات قصارى جهدهن لتصبحن متألِّقات وفي أبهى حالاتهن.

ولا شكّ أنّكِ تقفين حائرة أمام المرآة حتّى تجدي تسريحة شعر تتناسب مع ملابسكِ ومع أجواء المكان الذي ستقصدينه، بما أنّ إطلالتكِ تهّمنا، سهّلنا لكِ المهمّة واخترنا لكِ تسريحات شعر ناعمة، يمكن أن تعتمديها سواء أردتِ الذهاب إلى عشاء مع الحبيب أو مع الأصدقاء أو حتى في المناسبات الكبيرة. هذه الموديلات البسيطة، هي تسريحات شعر غير متكلّفة وراقية في الوقت عينه، سبق أن اختارتها بعض النجمات العربيات والعالميات في مختلف الإطلالات التي تتماشى مع اللوكات النهارية والمسائية.

تسريحة الكعكة المنخفضة والخصلات المنسدلة

إن كنتِ تحبين البساطة إلى أبعد حدود، بإمكانكِ أن تستوحي من تسريحة شعر Deepika Padukone، التي اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة والعفوية مع الخصلات المنسدلة من الأمام. كل ما عليك فعله هو ربط الشعر على شكل ذيل حصان منخفض ثم ثبتي الخصلات على شكل كعكة منخفضة من دون جعلها مثالية. اتركي بعض الخصلات منسدلة من الأمام لتزيد من الطابع العفوي.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

إن كنتِ تريدين موديل شعر بسيط، يمكن اعتماده في الإطلالات النهارية أو المسائية، فما رأيكِ أن تجربي تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مثل نجوى كرم. كل ما عليك فعله هو ربط الشعر على شكل ذيل حصان منخفض ولف خصلة من شعرك حول ربطة الشعر الظاهرة. اتركي بعض الخصلات المموجة من الأمام لإعطاء بعض الحيوية إلى التسريحة.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الدبابيس

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ننصحكِ عند اعتماد تسريحات شعر ناعمة، أن تضيفي الأكسسوارات التي ستمنح لوككِ لمسة من الجاذبية. يمكنكِ ببساطة، أن تعتمدي تسريحة ذيل الحصان المنخفص وتزيينها بدبابيس جميلة، تماماً كما فعلت روان بن حسين. كل ما عليك فعله هو ربط الشعر على شكل ذيل حصان منخفض ثم طبقي اختيارك من الدبابيس من الأمام.

تسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع عصبة الرأس

إذا أردتِ تسريحة شعر ناعمة، تتماشى مع لوككِ النهاري والليلي، فاستوحي تسريحتك من Hailey Bieber التي طبقت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة وزينتها بمشبك شعر على شكل عقدة. يمكنك تطبيق نفس التسريحة مع استبدال مشبك الشعر بعصبة رأس.

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