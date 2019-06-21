نهار الكويت تشهد أطول نهار خلال 2019 السبت المقبل

الكويت - لايف ستايل
صرح الفلكي الكويتي خالد الجمعان أن يوم بعد غد السبت، سيشهد أطول نهار خلال هذه السنة في الكويت ومنطقة الخليج.
وأضاف الجمعان أن عدد ساعات النهار ستبلغ 14 ساعة ودقيقتين مقابل 9 ساعات و58 دقيقة في الليل. وأشار إلى "أن السبب في ذلك يرجع إلى الموقع الجغرافي للكويت كونها تقع في الطرف الشمالي للخليج العربي".
وتابع: "كلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ النهار فيه ستة أشهر متواصلة".
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وأوضح الجمعان أن "هذه الظاهرة تتكرر في كل عام بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي مشيرا إلى أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد خلال هذه الفترة من العام".
وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة هو ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عامودية على المنطقة وتحديدا الكويت اضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار (ساعات التسخين).
وقال: "إن الشمس ستبلغ أقصى ارتفاع لها في الكويت يوم غد الجمعة الذي يتزامن مع طول النهار وقصر الليل في السنة".
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