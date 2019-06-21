"قبل ما تروح الماتش".. نصائح مهمة لمواجهة "حرّ" أول أيام الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تستعد الجماهير المصرية، صباح اليوم، لحضور مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، بين مصر وزيمبابوي.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الانقلاب الصيفي، ليشهد اليوم بداية فصل الصيف والتي تعرض فيه البلاد لموجة حارة تزداد حدتها وتصل درجات الحرارة إلى 46 في بعض المحافظات، وفق ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تصريح أمس.

وأشار الهيئة إلى أنه مع بدء مباريات البطولة في الساعة الثامنة مساءً، ستتراوح درجة الحرارة ما بين 33 و34 درجة مئوية، مناشدة الجماهير المتوجهين لمتابعة المباراة باطصحاب "شمسية" أو "كاب"، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وواسعة وزجاجة مياه.

وإلى جانب ذلك يقدم "الخليج 365" مجموعة من النصائح للاستمتاع بمشاهدة المبارة ومواجهة ارتفاع دجات الحرارة، وفق ما قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

- شرب كميات كبيرة من المياه متوسطة الحرارة على مدار اليوم.

- ارتداء الملابس القطنية، ذات الألوان الفاتحة التي تعمل على تفرقة أشعة الشمس وعدم امتصاصها بصورة كبيرة.

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- ارتداء النظارات الشمسية، وغطاء للرأس ذات ألون فاتحة.

- تقسيم الوجبات على مدار اليوم، والابتعاد عن الوجبات الدسمة.

- الحفاظ على تناول كميات وفيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه.

- شرب كميات وفيرة من العصائر الطبيعية.

- لمرضى الحساسية تناول جرعات الدواء تجنبًا للتعرض للضرر خاصة مع الارتفاع الشديد في نسبة الرطوبة

- الاستحمام بالماء الفاتر على مدار اليوم.

- استخدام الكريمات الواقية من الشمس لتجنب تعرض البشرة للضرر.

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