4 أطعمة تساعد على الوقاية من الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

الخرف هو مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الاضطرابات العصبية التقدمية. هناك العديد من أنواع الخرف، وأهمها مرض الزهايمر الذي يعتبر الأكثر شيوعاً.

وينجم الخرف عن رواسب غير طبيعية من البروتين في المخ تدمر الخلايا في المناطق التي تتحكم في الذاكرة والوظائف العقلية.

وبحسب خبراء التغذية، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في النظام الغذائي على تقليل خطر الإصابة بالخرف. فيما يلي 4 أنواع من الأطعمة التي تقي من الخرف، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- الأحماض الدهنية أوميجا 3

يمكن استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية لعلاج الخرف لأنها تحتوي على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة يُعتقد أن لها تأثيراً مفيداً على وظيفة الدماغ. وغالباً ما يشار إليها باسم "غذاء الدماغ"، وتشمل المصادر الغذائية الغنية بهذه الأحماض، الماكريل والسلمون والرنجة والمحار.

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2- التوت

جميع أنواع التوت لها آثار إيجابية على صحة الدماغ، وعلى رأسها العنب البري. يحتوي التوت على مركبات الفلافونويد التي تنشط خلايا الدماغ.

3- الخضروات الصليبية

تحتوي الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط، الغنية بفيتامين K والجلوكوزينات، على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الدماغ.

4- الحبوب الكاملة

تقلل الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز تدفق الدم إلى المخ. اختر الحبوب الكاملة الغنية بالألياف مثل الشوفان والأرز البني.