تعرف على فوائد اليوجا لبشرة الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

لعب السلام النفسي والتوازن الروحي دوراً مهماً في التمتع بصحة جيدة، لذا يعتبر الخبراء ممارسة اليوجا ضرورية لتحقيق هذا الهدف وخاصة في مجال العناية بالبشرة ونضارتها.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قائمة بفوائد اليوجا على صحة البشرة، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

1- القضاء على التجاعيد

اليوغا مفيدة جداً لصحة البشرة، لأنها تساعد على نعومة الجلد، وتعمل على القضاء على التجاعيد. وتساعد تمارين الوجه المبتسم على تقليل التجاعيد في الجبهة بفضل زيادة الدورة الدموية، واسترخاء العضلات، وتقليل الإجهاد.

2- توهج البشرة

تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتزيل التلوث من الجسم، وهذا بدوره يحسن صحة البشرة.

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3- تقليل الدهون في الوجه

تعمل تمارين اليوغا في الوجنتين والشفتين والفك، على شد البشرة، وتقليل الدهون في الوجه. كما أنها تساهم في شد عضلات الوجه والخدين والشفتين.

4- التخلص من البثور

تزيد من تدفق الدم، وتزيل السموم، وتقضي على البثور التي تنشأ بسبب الإجهاد والتغيرات الهرمونية. كما تساعد اليوغا على تحقيق التوازن بين الهرمونات، وإرخاء الجسم وتخفيف التوتر.

5- التخلص من الهالات السوداء

حتى مع وجود بشرة جميلة ومكياج رائع، يمكن للمرء أن يبدو متعباً ومرهقاً بسبب الهالات السوداء التي يمكن أن تحدث بسبب الإجهاد، ونقص النوم. من المعروف أيضاً أن الهالات السوداء تتشكل بسبب نقص الأكسجين وتدفق الدم إلى الوجه. وبما أن اليوغا تساعد في تدفق الدم إلى الوجه فإنها تساعد في التخلص من الهالات السوداء.