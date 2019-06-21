في كل ذكرى جميلة بابا معايا.. فتيات يتحدثن عن عطف الأب: "مسنودة على جبل"

تحتفل بعض الدول العربية في مثل هذا اليوم بيوم الأب، كنوع من تقدير الأبناء لآبائهم على الدور الذي يقومون به في حياتهم، لا سيما أن الأب دائما ما يكون مصدر السند والقوة لأبنائه.

وبالتزامن مع يوم الأب، روت بعض الفتيات لـ"هن"، حكايات السند والقوة التي جسدها الأب في مواقف شكلت شخصياتهن ومواقف أخرى كانت سببًا في رسم البسمة على وجوههن وأبدلت الأحزان سعادة حلت بقلوبهن.

"دايمًا مسنودة عليه وكأني مسنودة على جبل" بهذه الكلمات وصفت دينا علاء، فتاة عشرينية وجود والدها في حياتها، فمواقفه معها لم يتخللها حزن أو غضب تجاه: "كل ذكرياتي معاه حلوة.. لما كان بيزعق مكنتش بزعل منه وكنت ببقى زعلانة على زعله".

روت "دينا" صاحبة الـ24 عامًا، عن موقف في طفولتها: "في رابعة ابتدائي رجعت من امتحان الإنجليزي وكان صعب وكنت مضايقة أوي.. ولقيت بابا بيديني شوكولاتة وبيقولي ما تزعليش".

فاختتمت الفتاة العشرينية حديثها: "هو سندي وقوتي في وقت ضعفي.. هو اللي شكل شخصيتي وبفرح أوي لما حد يقولي أني شبه".

رغم اختلاف الأجيال وفرق العمر إلا أن رنا نجم عادة ما تجد والدها يحترم آرائها المختلفة معه "أكتر حد بيطمني ووجوده مصدر أمان ليا" هكذا وصفت الفتاة العشرينية مواقف والدها في حياتها.

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يوم خطوبة "رنا" كأن شريط حياتها يمر أمامها من جديد تذكرت وقوف والدها بجانبها في مراحل عمرها: "افتكرت كل مواقف بابا معايا.. وأد إيه كان بيقف معايا ويسندني.. دايمًا بيشجعني ويدعمني إني انجح مواقفي الصعبة كلها كان بيقف جنبي فيها".

أما عن "الدلع" الذي عايشته على يد والدها، قالت: "رنا": "ماما بتغير مني وتحس أنه مدلعني أوي حتى اخواتي كتير يقولوا يارتني رنا علشان مترفدش لينا طلب".

مي محمود، لم يختلف رأيها كثيرًا عن سابقتيها، فوالدها بالنسبة إليها مصدر الأمان في حياتها: "فرحته لفرحي وقلقه عليا في أي موقف صعب.. كل حاجة بتبان في عينيه حتى لو متكلمش".

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مواقف كثيرة لم تستطع "مي" الفتاة العشرينية على حصرها عايشتها مع والدها، لكن ربما وقت الامتحانات أكثر الأوقات التي لم تستطع نسيانها: "لما كان بيشوفني بعيط بعد أي امتحان يقولي متعيطيش عملتي اللي عليكي خلاص".

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