"إيف سان لوران" تُعلن دوا ليبا سفيرة عطرها الجديد

أعلنت علامة Yves Saint Laurent Beauté، ان دوا ليبا اصبحت سفيرةً لعطرها النسائي الجديد، خاصةً وأن هذه النجمة تجمع ما بين القوة والأنوثة، اذ يمكن أن تكون هادئة للغاية أو منفعلة إلى أقصى حد، وبالتالي فهي تجسّد سيدة إيف سان لوران العصرية، المتحررة، التي لا تساوم والتي تحدد قواعدها بنفسها.

وأعربت Dua Lipa عن سرورها لتعاونها مع إيف سان لوران وفي العمل على هذه الحملة الخاصة بالعطر النسائي الجديد اعتبارًا من سبتمبر/ سبتمبر 2019.

وقالت دوا ليبا، في هذا الاطار، "أشعر بأن الحملة تعبر كثيرًا عني لما تنطوي عليه من شجاعة. فأنا أؤمن بأهمية التمتع بالثقة، القوة والتأثير، وعدم التنازل عن شخصيتك، ما تقومين به وما تؤمنين به، والاعتزاز دوماً بالأمور التي تقومين بها، أعتقد بأن هذا يتلاءم تماماً مع الفلسفة عينها الكامنة وراء عطر Yves Saint Laurent الجديد".

وقال ستيفان بيزي المدير العام الدولي لعلامة إيف سان لوران، "تمثّل دوا ليبا صوت جيلها، وهي تجسّد قيم الاستقلالية والحرية التي لطالما كانت جزءً من هوية Yves Saint Laurent. إنه لشرف كبير بالنسبة إلينا أن نتعاون مع فنانة شابة وموهوبة مثل Dua Lipa لتمثيل عطرنا النسائي الجديد".

ويُذكر أن أن دوا ليبا، المولودة في لندن، سبق وحطّمت الأرقام القياسية وأصبحت أكثر فنانة استماعاً على مستوى العالم. كما أنها سجّلت إنجازاً بترشيحها عن خمس فئات في جوائز بريت لعام 2018.

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كما أن الفيديو الموسيقي لأغنيتها New Rules، وهي بمثابة نشيد عن تمكين المرأة، حصد أكثر من مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، لتصبح Dua Lipa بذلك أصغر مغنية تحقق هذا الهدف. في رصيد دوا ليبا عشرات ملايين المتابعين، ما يجعلها من بين الأشخاص الأكثر تفاعلاً على "إنستغرام"

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