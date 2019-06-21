أولهم "حليم" وآخرهم "عواد".. 5 أزواج بحياة سعاد حسني في ذكرى وفاتها

لا تزال سيرتها ودفء موهبتها، وشقاوتها وخفة دمها، في أذهان جمهورها العريض، اكتسبت حبهم ورسمت البهجة على شفاههم، حتى أصبحت الفنانة سعاد حسني واحدة من أيقونات السينما المصرية، واليوم 21 يونيو، يصادف ذكرى وفاة سندريلا الشاشة المصرية.

على الصعيد الفني، أثرت السندريلا أرشيف السينما والدراما المصرية، بأعمال عديدة ظلت خالدة للوقت الحالي، أما على الصعيد الشخصي، فكانت الحياة العاطفية للفنانة المصرية غير مستقرة، بسبب تعدد زيجاتها على مدار حياتها.

وفي السطور التالية، تستعرض "الوطن" أزواج سعاد حسني الـ5

عبد الحليم حافظ

تزوجت الفنانة الراحلة 5 مرات كانت أولها من الفنان عبد الحليم الحافظ بحسب ما أكدت كل من شقيقتها "جنجاه حسني" والإعلامى " مفيد فوزي"، والذي أوضح أن سعاد حسني قامت بطلب الطلاق منه بعد رفضه إعلان زواجهما بشكل رسمي.

صلاح كريم

المخرج صلاح كريم، كان ثاني أزواج السندريلا، وتزوجا في عام 1968وقد أخرج لها فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، ولكن العلاقة لم تستمر سوى قرابة عام واحد.

علي بدرخان

الزوج الثالث كان المخرج علي بدرخان، في عام 1970، بعد قصة حب طويلة، إلا أنهما انفصلا بشكل ودي، بعد عام واحد من الزواج.

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زكي فطين عبد الوهاب

رابع أزواج السندريلا، كان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عام 1981، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، والذي كان يصغرها بأكثر من 15 عامًا، وانفصلا بعد 5 أشهر فقط.

ماهر عواد

آخر أزواج السندريلا، كان الكاتب ماهر عواد، عام 1987، وظلت على ذمته حتى وفاتها.

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