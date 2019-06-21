بالصور| أول تعليق من مصمم فستان كاردي بي الممزق على المسرح

علق مصمم الأزياء الكويتي، يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، على واقعة تمزق أزياء المطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، التي ارتدتها من تصميمه، خلال حفلها الغنائي المتضمن لاستعراضات راقصة، بولاية تينيسي، ضمن فعاليات مهرجان Bonnaroo Arts and Music، الذي أُقيم منذ أيام.

وقال "الجسمي"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "الضغط يولد الانفجار.. تفجير عالمي يا جسميكو"، فيما كتب في منشور آخر: "كاردي بي تتألق من جسميكو ميكو"، مرفقًا العديد من الصور للمطربة الأمريكية بإطلالة "جيسمكو"، التي تألقت بـ"جامبسوت" ضيق للغاية ولامع ويجمع بين الأبيض والأزرق والبرتقالي والسماوي.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب، من بينهم الفنانة السورية أصالة نصري، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "طلع فستانك هذا اللي انشق، اللي اتشغلت بعدك ما خيطته زين"، و"يا ريتها ما طلت به، الجامبسوت اتقطع وسط الحفلة"، و"شكلها آخر مرة تلبس منك، بعد شق ملابسها".

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يشار إلى أن الفنانة صاحبة الـ26 عامًا، غادرت المسرح، لاستبدال ملابسها، لتعود سريعًا إلى جمهورها عقب بضع دقائق، مطلة بـ"روب" أبيض طويل غير منقوش، وفضفاض، وفقًا لموقع tmz الأمريكي.

واهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بالواقعة، وسط إشادتهم بـ"ذكاء" كاردي بي في التعامل مع الموقف، ودعوتها للجمهور لاستكمال الرقص والغناء بحماس، عقب ظهورها بـ"الرداء الأبيض".

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