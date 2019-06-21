نشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع فيديو حول بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، المقررة انعقادها مساء اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقالت "عامر": "أولًا أنا فرحانة جدًا جدًا، إن بلدي مصر فيها بطولة مهمة.. والنهاردة بدعاء المصريين ووقوفهم جنب فريق، وإيمانهم بريقهم وبأهمية الرياضة، هنكسب"، متحدثة عن فضل الرياضة في رقي النفس والشعوب.
وتابعت الفنانة: "شكرا لفريق النادي المصري القومي"، في إشارة منها إلى منتخب مصر، مختتمة حديثها: "أملنا فيك يا صلاح".
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وستبدأ اليوم، أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر استضافتها بمصر، وذلك بانطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الزيمبابوي، حيث تستمر البطولة في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| وفاء عامر توجه رسالة لـ محمد صلاح حول كان 2019: "أملنا فيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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