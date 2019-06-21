إليكِ أبرز الإطلالات وخطوط الموضة بمهرجان "الجمال والإبداع"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت فعاليات مهرجان الجمال والإبداع الدولي، في مدينة حمص السورية، والذي أقامته الجمعية الحرفية للحلاقة والتجميل، والتزيين، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى مشاركات عربية ضمّت لبنان، والعراق، والأردن، والمغرب.
وتنوعت العروض، بين الإطلالات اليومية العادية، وإطلالات المناسبات والعروس، مقدمة أبرز ماوصلت إليه خطوط الموضة في عالم الأزياء، وفي تصفيف الشعر والمكياج.
وكان لافتًا، تقديم بعض المشاركين، لإطلالات من الفولكلور الشعبي، إضافة إلى إطلالات قديمة، تتحدث عن الموضة في سنوات سابقة.
"فوشيا"، حضرت المهرجان، والتقت القائمين عليه، والمنظمين، وبعض المشاركين، الذين تحدثوا عن أهمية وجود مهرجانات للجمال والتزيين، في العالم العربي.
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