أخبار سارة تنتظر مولود برج السرطان خلال حزيران

مولود برج السرطان مشهور بأنه من أكثر الأبراج حساسية وعاطفة وتتماشى حياته مع المشاعر التي تختلجه عادة. مولود جذاب ورقيق ومحبوب ولكنه متحفظ ومتطلب وفي المقابل أيضاً رومانسي وحنون. يتبع مولود السرطان غريزته ويعيش من خلال أحاسيسه فإحساسه يسيطر على تصرفاته وأفكاره ويعتبره نقطة إنطلاق لأي تفاعل سيقوم به في المجتمع، وفقا لجاكلين عقيقي.

يولي السرطان أهمية كبرى للعلاقات والصداقات ويتمسك بها كثيراً ولكنه كتوم ولا يفصح عما في داخله ويخفي أحاسيسه عن الغير. هو مولود كالماء تماماً ومزاجه متقلب كتقلب الماء بين السخونة والبرودة وأحاسيه مزيج من التناقضات والأضداد والليونة والعنف، يواجه بعض الناس صعوبة في فهم مولود السرطان ويجب الغوص في أعماقه لفهمه بشكل كامل. هو كثير التردد والخوف الى حد أنه يميل في بعض الأحيان الى حب الذات والأنانية. غالباً ما يهرب السرطان من مشاكله ولا يواجهها لأنه سريع اليأس والاستسلام بل يفضل أن يعود الى عالم الطفولة ليبتعد عن مشاكل الحياة فيغوص في الماضي لدرجة أنه يصعب عليه النظر الى المستقبل بموضوعية.

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بداية مع تنقلات الكواكب والحدث الابرز مع الحظ ,والنجاح الذي يتابع مسيرته باتجاه مواليد الابراج المائية مع انتقال الشمس لتنضم الى المريخ وعطارد لترتاح مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت من المعاكسات والضغوطات وسوف يطل مولود السرطان على مشهد فلكي مناسب جدا يخدم احلامه وطموحاته ويقدم اليه الفرص على طبق من فضة بحيث يحصل على انفراجات واسعة ونشاطات واعدة وارباح ونجاحات بحيث تتم اعمالك بنجاح باهر وقد تكلف بمهمة تؤديها بشغف وتلفت اليك الانظار .

وتكون الشؤون المالية والعلاقات الشخصية والعائلية واعدة جدا. كذلك سوف يحمل هذا العام لمواليد برج السرطان التقدم والارتياح المعنوي والمالي بالنسبة الى الحياة العاطفية يحمل اليك فصل الصيف ارتباطا جديدا ووضعا مهنيا مميزا او منصبا او ترقية تشعر ايضا ان الوقت قد حان لكي تعلن عن ارتباط رسمي خطوبة او زواج او تعيش حدثا سعيدا يخص احد الاولاد نجاح مدرسي اكاديمي او ارتباط للعازب سوف تقرر الاستقرار والزواج بالتوفيق.

والخبر الابرز بداية فصل الصيف المناسب جدا للابراج المائية والترابية الثور العذراء والجدي.

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المولود الاكثر تعباً بسبب التاثيرات الفضائية السلبية مع وجود الشمس في برج السرطان اي في مواجهة ابراجهم هم مواليد برج الحمل الاسد الميزان والجدي فهم بحاجة الى الكثير من الصبر والمزيد من التنازلات والتاقلم مع الظروف المستجدة والدبلوماسية ثم الدبلوماسية بالتعاطي والابتعاد عن الاحتكاكات والنزاعات.

كما تسجل بداية الاسبوع بين السبت والاثنين وجود القمر في برج الحوت المائي ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج السرطان العقرب والحوت الثلاثاء والاربعاء القمر ينتقل الى برج الحمل ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان ما يجعل موليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لهم بالإعلان عن افكارهم ثم تنفيذها بمهارة. الخميس والجمعة نشهد قمرا في برج الثور الترابي الذي يسمح لكل من مواليد الثور العذراء والجدي بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمسية المريخ وعطارد في السرطان الزهرة في الجوزاء زحل وبلوتون في الجدي المشتري في القوس العشرية الثانية اورانوس في الثور العشرية الاولى، اذن العناوين العريضة عن هذا الاسبوع العناصر المائية هي المسيطرة مع دخول الشمس لتنضم الى المريخ وعطارد في السرطان ما يعني بداية صيف واعدة بالتقدم والربح والنجاح لكل من مواليد الابراج السرطان العقرب والحوت.

ابتداء من شهر يونيو حزيران تدخل مواليد برج السرطان في مرحلة ناجحة ومهمة جدا فيتوج كل جهوده السابقة بالنجاح ويحقق المشاريع التي طالما حلم وخطط لها او سيقوم بمهمة لها طابع اجتماعي او سياسي او مهمة تتعلق بالشان العام سنة تحمل الكثير من الانجازات والتجديد سنة المكاسب والارباح والمكافأت والتكريم والتفوق سنة مميزة بالفرص الفريدة لبدء صفحة جديدة ومما لا شك فيه هي سنة التغييرات الايجابية الكبيرة سوف تكون منافسا صعبا للغاية بسبب الثقة العالية بالنفس وسوف تتالق بعملك مدعوما من كوكب عطارد والشمس الذي يحمل لك التقدم والارتياح المعنوي والمالي بالنسبة الى الحياة العاطفية يحمل اليك فصل الصيف ارتباطا جديدا ووضعا مهنيا مميزا او منصبا او ترقية تشعر ايضا ان الوقت قد حان لكي تعلن عن ارتباط رسمي خطوبة او زواج او تعيش حدثا سعيدا يخص احد الاولاد نجاح مدرسي اكاديمي او ارتباط للعازب سوف تقرر الاستقرار والزواج.

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