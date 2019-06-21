أسباب ضرورية لإزالة المكياج قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أكدت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر على ضرورة إزالة المكياج قبل النوم لحماية البشرة من التهيج والتورم والتجاعيد.

وأوضحت هوبر أن مستحضرات الجل واللوشن تعد مناسبة لكل أنواع البشرة، ويمكن استخدامها مع المكياج المقاوم للماء أيضا، في حين تحتاج البشرة الجافة أو الحساسة إلى زيت تنظيف.

وتحتاج المنطقة المحيطة بالعين إلى مستحضرات تنظيف تعمل على تهدئة هذه المنطقة وترطيبها في الوقت نفسه؛ نظرا لكونها أنحف من بقية الوجه وتفتقر إلى الدهون تحت الجلد.

وبعد إزالة المكياج ينبغي تنظيف البشرة بشكل جيد بواسطة جل تنظيف أو لوشن، ثم استخدام تونك للحصول على بشرة صافية.