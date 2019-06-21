الحذاء الرياضي يزهو بألوان مفعمة بالأنوثة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة “Instyle” الألمانية أن الحذاء الرياضي يزهو في صيف 2019 بألوان مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل الوردي الفاتح والغامق والبنفسجي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الحذاء الرياضي المفعم بالأنوثة مع فستان يزدان بنقوش الزهور للحصول على إطلالة رومانسية حالمة من ناحية ولتأكيد الطابع الأنثوي للمظهر من ناحية أخرى.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءً ونضجا، فيمكنها تنسيق الحذاء الرياضي مع ملابس ذات ألوان محايدة كالأسود والأبيض والبيج أو لون الدنيم المميز للجينز.