في ذكرى ميلادها.. ملامح من حياة أشهر عازبات الوسط الفني نرمين الفقي

تتميز بملامحها الهادئة وحضورها الأنثوي المميز، كانت ولا زالت فتاة أحلام الشباب لرشاقتها وقوامها الأنثوي منذ ظهورها لأول مرة كموديل إعلانات، تسعينيات القرن الماضي، لا تسير على وتيرة واحدة في أعمالها الفنية، فنجدها في أنوثة ملكة الإغراء هند رستم، وفي خفة ودلع سعاد حسني، وأناقة فاتن حمامة، إنها الفنانة نرمين الفقي "أيقونة الجمال".

ويحل اليوم 21 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة نرمين الفقي الـ47، أشهر عازبات الوسط الفني.

"هُن" يقدم لمحات وجوانب من حياتها الشخصية:

حظ عاثر في الرجال

تشابهت في واقعها وأدائها التمثيلي، فقابلت نرمين الفقي عددا من الرجال وانخدعت فيهم، في الواقع روت ما تعرضت له حينما "نصب عليها أحدهم" باسم الحب والزواج، ويدور الزمن وتصبح ممثلة كبيرة، وفتحت قلبها خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، وكشفت حقيقة تعرضها للخداع حينما تقدم لها أحد الرجال طالبًا الزواج منها وأوهمها أنه يعمل مهندسًا مدنيًا لتفاجئ بكونه يعمل في مجال المقاولات، مؤكدة: "بتخدع في الرجالة".

بالفيديو في الدراما والواقع.. "الحظ العثر" يلاحق نرمين الفقي: "بتخدع في الرجالة"

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عزوفها عن الزواج

وتحدثت الفقي في عدد من اللقاءات عن عدم زواجها حتى الآن، وأبدت ندمها على ذلك في حوار سابق ببرنامج"بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثى، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مؤكدة تحملها المسؤولية كاملة عن عدم زواجها وإنجابها أطفال حتى الآن، وقالت الفقي: "ربنا ما بيديش كل حاجة، لكن من بين كافة الذين تقدموا لخطبتى لا يوجد سوى اثنين فقط هما اللذين يستحقان الندم عليهما.. وفيه عرسان كتير لكن مش وقته".

وروت أنها قابلت بالفعل كثير من الرجال الذين رغبوا الزواج منها، وحتى الآن يتقدم إليها كثيرون للزواج، ولكنها ترى أن أي سيدة مقبلة على الزواج ترغب في العيش في مستوى اجتماعي جيد وحياة كريمة.

وسردت حكاية حظها العاثر وسبب عزوفها عن الزواج، قائلة: "شوفت في بداية حياتى أكتر من حد كويس، لكن كانت وخداني الجلالة وأمي كانت في مرحلة صعبة وتعبانه منذ أن كان عمري 16 عاما، وكل لما نكبر المسؤولية بتزيد وأنا كنت بنت وحيدة، مكنش عندي وقت إني أشوف عرسان كتير لأن أمي وشغلى كانوا واخدين كل وقتي".

شائعة ارتباطها بفاروق الفيشاوي

انتشرت بعض الصور لها مع الفنان فاروق الفيشاوي في عام 2015، وأثارت الجدل حول طبيعة علاقتهما، ما جعله يخرج في لقاء له مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "ليلة سمر"، وأكد أن كل ما يربطه بنرمين هي علاقة صداقة فقط، وأنه لا يوجد مشروع ارتباط بينهما.

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