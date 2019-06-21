مجموعة راقية من التنانير الساتان المنسدلة لإطلالة أنثوية مميَّزة

تعدّ التنورة من بين التصاميم التي تملكها كل سيدة فهي عابرة لكل زمان وكل مكان. مهما كان موديل التنورة فهذا التصميم يمنح كل مَن ترتديه لمسة أنثوية مميّزة. من موسمٍ إلى آخر، تختلف موديلات، قصّات، ألوان وأقمشة التنانير، لتتماشى مع كلّ السيّدات مهما كان ذوقهنّ. في موسم صيف 2019، لاحظنا أن موديل تنورة برز بقوّة ألا وهو التنانير المنسدلة بقماش الساتان أو ما يُعرف بـSlip Skirts. هذا ونجمات وفاشينيستا عدّة لجأنَ إلى هذا التصميم، ليؤكّدنَ لكِ أنّه عليكِ اختياره حالاً!

قد ترين أن صيحة التنانير الساتان الشبيهة بالملابس الداخلية غريبة بعض الشيء ومن المستحيل أن تتّبعينها، لكننا سنؤكد لكِ العكس إذ أنها ستمنحكِ إطلالة عصرية، مريحة ومنعشة في الوقت عينه. بالإضافة إلى ذلك، هذا الموديل من التنانير رائج جداً إذ أكثر من دار أزياء قدّمتها ونسّقتها بمختلف الطرق.

انتقي تنورة Escada الخضراء التي ستمنحكِ لوكاً منعشاً ومناسب جدّاً للأيام الصيفية الحارة ونسّقيها مع ألوان صيفية مثل الزهري. كما يمكنكِ أن تلجئي إلى تنورة Tom Ford المزيّنة بقماش الدانتيل عند الأطراف التي ستعكس إطلالتكِ الأنيقة والأنثوية في الوقت عينه. إن كنتِ تبحثين عن تنورة منسدلة ساتان تسلّط الضوء على أسلوبكِ الجذّاب، فلا تتردّدي في اللجوء إلى تصميم Monse الذي يتميّز بالشقّ العالي. كما لا تتردّدي في اللجوء إلى تنورة ساتان باللون الأبيض تماماً مثل تصميم Vince. نسّقيها مع قميص أو توب باللون الأبيض أيضاً، لتعكسي سحنتكِ البرونزية في الأيام الصيفية.

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السبب الإضافي الذي سيجعلكِ تتحمّسين لانتقاء تنورة ساتان، هو أن نجمات وفاشينيستا عدّة اعتمدن هذا الموديل. منهنّ مَن اخترنَ التنورة الساتان الميدي تماماً مثل ناتالي فنج التي اختارت تنورة زهرية ونسّقتها مع توب وصندال باللون الأبيض. إضافةً إليها، ارتدت الفاشينيستا Danielle Bernstein تنورة ساتان ميدي مطبّعة برسومات الأزهار ونسّقتها مع كنزة صوفية مبالغ بحجمها وحذاء سنيكرز. كما اختارت الفاشينستا Tamara Kalinic هذا المويدل من التنانير ونسّقته مع كروب توب وسترة جلدية. نجمات أخريات اخترنَ التنانير الطويلة الساتان والمنسدلة تماماً مثل Karlie Kloss التي اختارت تصميما يتّسم بالشقّ العالي وRosie Huntington Whitely التي نسقّت التنورة الساتان مع سترة بليزر بالقماش نفسه.

سواء أردتِ اعتماد التنورة الساتان بقصة طويلة أو ميدي، في إطلالاتكِ الرسمية أو الكاجوال، فأنتِ حتماً ستتألقين بإطلالة عصرية ومريحة هذا الموسم. لذلك، وإن كنتِ لم تنتقي بعد هذا الموديل من التنانير، فلقد حان الوقت لذلك.

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