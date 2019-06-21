إيفانكا ترامب تلفت الأنظار بإطلالةٍ باهظة الثمن

تظهر ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، إلى جانب والدها في جميع مناسباته، وبخاصةً الحملات الانتخابية؛ إذ تتعمدُ الظهور بشكلٍ لافتٍ للأنظار، وبإطلالاتٍ باهظة الثمن رغم بساطتها في الكثير من الأحيان.

انضمت إيفانكا إلى والدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في رالي ترامب في أورلاندو، فلوريدا الليلة الماضية، مرتديةً ثوبًا أبيض من علامة "أوسكار دي لا رنتا"، بقيمة 3735 دولارًا، على الرغم من أنه معروضٌ للبيع الآن بسعر 2374 دولارًا.

وحرصت إيفانكا على حضور الحدث إلى جانب زوجها جاريد كوشنر، بابتسامةٍ طاغية طوال الوقت، وبفستانٍ أبيض نقي لم يكسر صمته سوى زهرةٍ من الخرز، باللون البرتقالي، كانت على الجانب الأيسر منه.

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وأكملت إطلالتها النقية، بحذاءٍ أبيض اللون، وأبقت إكسسواراتها عند الحد الأدنى، فيما تمسكت بتسريحة شعرها المعتادة، ومكياجها البسيط من الماسكارا الثقيلة وأحمر الشفاه ذي اللون البارد.

وجاءت ملابس إيفانكا مناقضةً تمامًا لما ارتدته السيدة الأولى ميلانيا، لحضور هذا الحدث المهم؛ إذ اختارت الأخيرة ارتداء جمبسوت باللون الأصفر الزاهي من طراز "رالف لورين" ويتجاوزُ سعره الـ 2500 دولار على أقل تقدير.

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