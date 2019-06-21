عضو "قومي المرأة": ختان الإناث يرفع نسب الطلاق ويضر بالأمن القومي

كشفت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، خطورة ختان الإناث على الفتاة حتى بعد زواجها، وذلك خلال حوارها في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض عبر شاشة "المحور"، حيث أوضحت أن الختان يتسبب في زيادة نسبة الطلاق كونه يؤثر على علاقة المرأة بزوجها فيما بعد.

وأضافت "رانيا"، أن محاربة ظاهرة ختان الإناث تحتاج إلى توعية كبيرة للغاية خاصة أن البعض يّنسب هذه الظاهرة للدين الإسلامي، كما أن الختان ظاهر موجودة في المجتمع المصري بمختلف طبقاته ولا يقتصر على القرى أو الريف فقط، بل موجود في المدن المتحضرة وكذلك في العاصمة.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن ختان الإناث يُعد أحد أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة، ويُعد انتهاك لحق المرأة الشرعي، كما أنه يضر بالأمن القومي ويجب على الدولة أو تواجه هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى تفكك المجتمع.

​