بـ"كريم كراميل ورز بلبن".. استعدادات النائبات لأمم أفريقيا: النصر لمصر

تستعد البيوت المصرية لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 خلال ساعات، إذ تحظى كرة القدم بشغف قطاع كبير من المصريين، ونائبات البرلمان لهنّ نصيب من التحضيرات، يرصدها "الوطن" في السطور التالية.

سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قالت إنّها تعرضت لحادث سير قبل أيام يمنعها عن حضور مباراة مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة مع أبنائها، لتقرر مشاهدة المباراة في المنزل، كما دعت أبنائها وأسرتها لمشاركتها مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب المصري.

"إنّ شاء الله الفوز والنصر لمصر، أنا بتفائل بطبق الرز باللبن، عشان كده هيكون هو طبق الحلو الرئيسي وإحنا بنشوف الماتش، وكمان الكريم كراميل باعتباره الحلوى المفضلة لبنتي"، تقول سولاف لـ"الوطن"، وأضافت: "النجم محمد صلاح هو المفضل لديّ، وأتمنى أنّ يكون لاعبي المنتخب المصري كافة بنفس روحه لتحقيق النصر لمصر".

تقول جليلة عثمان وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّها لا تتابع في كرة القدم سوى مباريات المنتخب المصري: "سبحان الله أول ما المنتخب يلعب بكون نفسي أنزل ألعب معاه، وبفضل ادعى بالنصر، عشان كده طقوس مشاهدة المباراة اليوم هتكون مختلفة، وهيكون طبق جيلي الفراولة هو تميمة الحظ بالنسبة لي أنا وأولادي وأحفادي".

"لدى حفيدين من عشاق كرة القدم، يمارسون اللعبة في أحد الأندية المصرية، لذلك ألجأ إليهم لتوضيح خطة اللعب في الملعب، ومن اللاعب الأقوى في الفريق المنافس". قالت عثمان لـ"الوطن".

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أما النائبة داليا يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، أكدت لـ"الوطن" أنّها "ملهاش في الكورة خالص"، وزادت: "بس منتخب مصر بيلعب، وده معناه إنّنا لازم نتجمع كعيلة قدام شاشة التلفزيون ونشوف الماتش".

تواصل يوسف حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "طول ما الكورة في رجل اللاعب المصري بكون مطمنة، وقلبي بيدق جامد لما الكرة بتروح للفريق المنافس، وطبعا دعوات النصر لمصر لا تنقطع طول مدة المباراة حتى مع الوقت الإضافي".

وعن الأكلة المفضلة لها في أثناء مشاهدة المباراة، قالت رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية إنّ لديها مائدة تتوسط "الصالون"، وتضم أشكال مختلفة من الحلويات والسناكس، وزادت: "باختصار اللي نفسه في حاجة بيمد إيده وياكلها".

وعن اللاعب المفضل بالنسبة لها تؤكد قائلة "نفسى محمد صلاح يجيب أهداف كتير فى هذة البطولة الهامة والتى تثبت قدرة مصر على التنظيم والمشاركة فى الاحداث الهامة باعتبارها بوابة العبور للقارة السمراء .

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