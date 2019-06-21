لتسالي المباريات.. تعرف علي وصفة كب كيك فانيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"الكب كيك" تعتبر من أهم الحلويات السريعة الصغيرة التي يمكن الاعتماد عليها كمسليات خفيفة في تجمعات العائلة والأصدقاء وخاصة في المباريات كأس الأمم الافريقيا،حسب ما قدم علي موقع "سي بي سي سفرة":

المقادير:

كوب من الدّقيق.

نصف كوب من الزّبدة أو الزّيت.

3\4 كوب من الحليب السّائل. نصف كوب من السكّر.

بيضة واحدة. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من اللّبن.

Advertisements

نصف كوب من قطع الشّوكولاتة أو الزّبيب أو المُكسّرات أو غيرها من مواد التزيين، حسب الرغبة، أو يمكن عملها سادة دون أيّ إضافة، على أن تُخلط أيٍّ من هذه الإضافات بالدّقيق قبل إضافتها لمزيج الكيك كي لا تهبط للأسفل.

طريقة التّحضير:

- يتمّ تسخين الفرن على درجة 180م أو325 فهرنهايت.

-يُخلط الحليب والزّبدة أو الزّيت مع البيضة، والفانيليا، ثمّ يضاف إليها السكّر والدّقيق والملح والبيكنج باودر، ويُمزج جيّداً لإزالة أي كتل، ولا نبالغ في الخفق لأنّ الخفق باليد هو سرّ نجاح الكب كيك.

-تتمّ إضافة الشّوكولاتة أو أي شيء نختاره، حيث تُخلط بالدّقيق قليلاً، وتُمزج مع بقيّة المكونات بعدها.

-تُجهّز صينية الكب كيك وذلك بوضع الورق الخاص في كل فتحة. يصبّ القليل من مزيج الكب كيك في كل ورقة،

بحيث لا تزيد الكميّة ما فوق ثلثيّ الورقة. توضع الصينيّة في الفرن مدة 20 إلى 25 دقيقة.

-يمكن التّأكد من نضج الكب كيك بواسطة غرز عودٍ خشبيّ فيها، فإذا خرج نظيفاً فذلك يدلّ على نضجه، أمّا إذا علق فيه شيء هذا يعني أنّه يحتاج لفترة أطول كي ينضج.

- يوضع الكب كيك في طبق التّقديم، ويمكن تزيينه بالشّوكلاته السّائلة أو بعض المكسّرات مثل الفستق الحلبي أو الكاجو، علماً أنّ هذه الكمية من الكب كيك تكفي لاثني عشر شخصاً.