طلبات المنزل تتأجل.. نصائح ذهبية للزوجات قبل انطلاق "كان 2019": "علشان تكسبيه"

قدمت استشارى الطب النفسي والعلاقات الأسرية، هالة حماد، مجموعة نصائح للزوجات قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر انعقادها غدًا.

وجائت النصائح كالتالي خلال حديثها لـ"هُن":

- أن تقوم الزوجة بحسن استضافة أصدقاء زوجها وقت المباراة ولا تشعر بالضيق.

- تراعي الزوجة ميول زوجها الكروية.

- تأجيل المناقشات بعد انتهاء الماتش وتجنب الدخول في منازعات مع الزوج.

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- تحضير الطعام المفضل له وقت المباريات.

- على الزوجة تشجيع زوجها على مشاهدة المباراة داخل المنزل حتى لا يضطر إلى مشاهدته على المقهى.

ونصحت "حماد"، بعدم الانسياق وراء النصائح التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكون من أشخاص غير متخصصين، ودون خبرة تمكنهم من تداول نصائح، جاء ذلك بعد تداول مجموعة نصائح للزوجات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتفصلنا ساعات قليلة على انطلاق النسخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها، ويخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

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