البليزر الفضفاض أحدث صيحات الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يأتي البليزر في صيف 2019 بطول XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومتفردة تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البليزر بطول XXL يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وتحررا من خلال تنسيق موديل ذي قصة صندوقية مع شورت.

وأضاف تومكينس أنه يمكن أيضا الحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من خلال تنسيق موديل ذي قصّة ضيقة وانسيابية مع فستان بطابع اللانجيري “Slip dress”.

أما مَن ترغب في إطلالة مثيرة تكسر قوالب التنسيق الجامدة، فيمكنها ارتداء البليزر الطويل كفستان.