محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يأتي البليزر في صيف 2019 بطول XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومتفردة تخطف الأنظار.
وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البليزر بطول XXL يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وتحررا من خلال تنسيق موديل ذي قصة صندوقية مع شورت.
وأضاف تومكينس أنه يمكن أيضا الحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من خلال تنسيق موديل ذي قصّة ضيقة وانسيابية مع فستان بطابع اللانجيري “Slip dress”.
أما مَن ترغب في إطلالة مثيرة تكسر قوالب التنسيق الجامدة، فيمكنها ارتداء البليزر الطويل كفستان.
كانت هذه تفاصيل خبر البليزر الفضفاض أحدث صيحات الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.