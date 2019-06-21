طريقة تحضير البشاميل في المنزل

قدم الشيف وسام مسعود، من خلال برنامجه "مطبخ 101" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير البشاميل، فيمكن لربة المنزل إعداده بخطوات بسيطة. مقادير تحضير البشاميل 2 كوب لبن. 2 كوب كريمة. ملعقة كبيرة دقيق. ملعقة كبيرة زبدة. نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب. بصل. Advertisements 6 فصوص قرنفل. 2 ورق لورى. ملح. طريقة تحضير البشاميل قومي بتسييح الزبدة والدقيق وتقلب جيدًا. غلي اللبن مع الكريمة وضيفي إليه اللوري وجوزة الطيب. ضعي القرنفل في البصلة وضعيها مع اللبن والكريمة. ضيفي اللوري في الطاسة وصفي اللبن وضيفيه إلى الزبدة والدقيق مع التقليب المستمر. استمري في الخفق حتى تحصلي على القوام المطلوب. ​

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