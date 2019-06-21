يعتبر الحواوشي من الأكلات المصرية الشهيرة، ذات القيمة الغذائية العالية. إليكي طريقة عمل الحواوشى على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير *نصف كيلو لحمة مفرومة *بصلة مبشورة *فلفل حار *فلفل رومى *2 بيضة *خبز بلدى *بصلة مبشورة *زيت Advertisements *قرفة ناعمة *زنجبيل بودر *سمنة *ملح *فلفل طريقة التحضير * تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الحار والرومى والبيض. * يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ويقلب الخليط جيدًا. * يفرد الخليط فى داخل الخبز ويدهن بسمنة ثم يلف فى ورق زبدة و ورق الومنيوم. * يوضع بالفرن حتى تمام النضج ويقدم ساخن. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.