الجيوب الأنفية هي تجاويف صغيرة مملوءة بالهواء داخل عظام الجمجمة، أكبرها تلك الموجودة في الخد ويبلغ عرضها قرابة 2.5 سم والأخرى أصغر بكثير.
أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية وفقًا لـ"MAyo clinic".
- انسداد الأنف أو احتقانه، ممّا يجعل التنفس عن طريق الأنف صعبا.
- ألم وانتفاخ حول العينين، أو في الخدين، أو في الأنف، أو في الجبهة.
- انخفاض في حاسة الشم والتذوّق.
- ألم في الأذنين.
- ألم في الفك العلوي أو في الأسنان.
- التهاب في الحلق.
- رائحة فم كريهة.
- تعب عام أو اضطراب.
- التنفّس من خلال الفم، نتيجة انسداد الأنف.
- احمرار في الأنف، أو الخدّين، أو الجُفون.
- ارتفاع درجة الحرارة، في حالة الالتهاب البكتيريّ.
- الإحساس بانسداد أو ضغط في الأذن.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض الجيوب الأنفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.