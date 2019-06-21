أعراض الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي تجاويف صغيرة مملوءة بالهواء داخل عظام الجمجمة، أكبرها تلك الموجودة في الخد ويبلغ عرضها قرابة 2.5 سم والأخرى أصغر بكثير.

أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية وفقًا لـ"MAyo clinic".

- انسداد الأنف أو احتقانه، ممّا يجعل التنفس عن طريق الأنف صعبا.

- ألم وانتفاخ حول العينين، أو في الخدين، أو في الأنف، أو في الجبهة.

- انخفاض في حاسة الشم والتذوّق.

- ألم في الأذنين.

- ألم في الفك العلوي أو في الأسنان.

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- التهاب في الحلق.

- رائحة فم كريهة.

- تعب عام أو اضطراب.

- التنفّس من خلال الفم، نتيجة انسداد الأنف.

- احمرار في الأنف، أو الخدّين، أو الجُفون.

- ارتفاع درجة الحرارة، في حالة الالتهاب البكتيريّ.

- الإحساس بانسداد أو ضغط في الأذن.

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