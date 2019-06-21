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أعراض قصر النظر

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يتعرض البعض لقصر النظر وهو أحد المشاكل التي يمكن أن يصاب بها الأطفال، في مرحلة مبكرة وهناك بعض الأعراض التي تظهر على الأفراد وتنذر بإحتمالية الإصابة بقصر النظر منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

المعاناة من زغللة العين

من يصابوًا بقصر النظر يعانوًا صعوبة في رؤية الأشياء.

صداع

المعاناة من الصداع نتيجة إجهاد العين.

مواجهة صعوبةٍ في الرؤية أثناء قيادة المركبة

خاصة عند قيادتها في الليل، حيث يواجهون صعوبة في الرؤية.

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أسباب زغللة العين 

ومن الأعراض التي يمكن ملاحظتها على الأطفال

حاجة الطفل إلى الجلوس بالقرب من التلفاز، أو في الصفوف الأولى في غرفة الصف، بهدف الرؤية بوضوح.

عدم إدراك الطفل وانتباهه للأشياء البعيدة.

فرك العينين بشكل متكرر.

احمرار شديد في العين.

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