بالفيديو| المحشي والفشار أسلحة سيدات مصر لأمم أفريقيا: هنقعد الرجالة جنبنا

استعدادات متباينة في البيوت المصرية، تتأهب بها النساء، انتظارًا لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، رغبة منهن في تهيئة مناخ مناسب لتشجيع المنتخب المصري.

"الوطن" استطلعت رأي مجموعة من المصريات، ذوات أعمار وفئات مجتمعية مختلفة، للحديث عن طقوسهن خلال مشاهدة المباريات.

"حلة المحشي" و"البطيخ" و"المقبلات".. هي وسيلة السيدة الخمسينة منى محمود، لتجميع أسرتها حولها في المنزل، فهي تأنس بوجود ابنتها وأحفادها حولها لتشجيع مصر، عقب وفاة زوجها منذ سنوات.

"ماما لازم تتخانق مع بابا عشان يتفرج على الماتش معانا".. تلك الحيلة التي تتبعها والدة العشرينية إسراء طلبة، ليشاهد والدها المباريات في المنزل، مقدمة له الحلوى والعصائر و"الفشار" والمنبهات كالشاي والقهوة، وتقول "إسراء": "لازم نعمل كده، علشان بابا يقعد معانا، ونتجمع كلنا ونولعها تشجيع".

Advertisements

ربة منزل وصديقتها الثلاثية يعتبران "أمم أفريقيا" راحة لهن من "دخول المطبخ"، حيث سيستبدلن الوجبات الدسمة اليومية بالفواكة والخضروات و"اللب والسوداني"، إلا أنهن تعدان البطاطس المقلية و"سويس"، لأبنائهن.

وستبدأ غدًا الجمعة، أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر استضافتها بمصر، وذلك بانطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الزيمبابوي، حيث تستمر البطولة في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

​