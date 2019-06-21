الامارات | أفراح الكتبي والغفلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والغفلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مهير عبيد مبارك الكتبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة حمد علي عبيد الغفلي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين، عدد من المسؤولين والشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات فنية منوّعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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