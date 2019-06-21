الامارات | أفراح القحطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح القحطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حفل الاستقبال الذي أقامه صنهات فلاح القحطاني، بمناسبة زفاف نجله حمود إلى كريمة سلطان فيحان القحطاني، وذلك في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في أبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وقائد عام شرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية.