الامارات | دفاع مدني أبوظبي يكرّم فرق العمل المتميزة والمتقاعدين

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني أبوظبي يكرّم فرق العمل المتميزة والمتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت الإدارة العامة للدفاع المدني – أبوظبي، فرق العمل المتميزة وعدداً من المتقاعدين المتميزين، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في مسيرة البناء والتطوير، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء لمرحلة ما بعد التقاعد.

وأثنى العميد محمد إبراهيم العامري نائب المدير العام، على دورهم في خدمة الوطن وحرصهم على تعزيز مسيرة الحماية المدنية، مشيداً بتضحياتهم في مسيرة عملهم الطويلة في خدمة المجتمع والحفاظ على منجزاته.

وشمل التكريم فريق مركز سعادة المتعاملين وفريق القصيدة المغناة الخاصة بالدفاع المدني، والفرق الرياضية التي حازت المركز الأول في بطولة التسامح الرياضية (قائد عام شرطة أبوظبي)، وأشاد نائب المدير العام بتميزهم في واجباتهم وعملهم بكل أمانة وإخلاص.

وقدم المكرمون الشكر لمدير عام الدفاع المدني، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنهم سيظلون الجند الأوفياء لخدمة الوطن ورفعته.