الامارات | نصائح من أجل أكل صحي في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من أجل أكل صحي في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولي الإمارات أهمية كبيرة للسلامة الغذائية على مدار السنة، لكنها تزيد من تركيزها على هذا الجانب بشكل كبير خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظا في درجات الحرارة.

كما يستوجب هذا الوقت من العام مزيداً من الاهتمام بسلامة الغذاء، نظراً إلى ازدياد احتمال تلف المواد الغذائية بفعل ارتفاع الحرارة، بدءاً من الإنتاج حتى الاستهلاك.

وإلى جانب الدور الهام الذي تلعبه الجهات الحكومية، ثمة مسؤولية تقع أيضاً على عاتق منافذ المأكولات والمشروبات ومتخصصي الطعام، تفرض عليهم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، لاسيما خلال فصل الصيف.

Advertisements

وقد تؤدي الأغذية غير النظيفة إلى انتشار أمراض جدّية تترافق مع عواقب وخيمة، مثل القصور الكلوي، والتهاب المفاصل، أو حتى إلحاق الضرر بالدماغ والأعصاب. لهذا السبب يتعيّن على من يتعاملون بشكل مباشر مع المواد الغذائية، سواء في البيت أو في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية، أن يلتزموا بالمعايير الصحية، بدءاً من نظافتهم الشخصية أولاً إلى نظافة مساحات العمل.

ويعدّ العامل البشري العنصر الأهم في الحيلولة دون انتشار الأمراض المنقولة غذائياً، لذلك يجب أن يكون جميع العاملين في قطاع المأكولات والمشروبات محيطين بكل المعلومات المهمة حول انتقال العدوى عبر الطعام، وكيفيات انتقال الجراثيم بمختلف أشكالها، وذلك إلى جانب المسؤولية العامة الواقعة على عاتق جميع المعنيين، حيث إن عدم معرفة هذه الأساسيات وعدم الالتزام بها قد يُسفر عن مخاطر أكبر صحياً وتجارياً خلال فصل الصيف، وقد تلحق أضراراً كبيرة بسمعة وإيرادات المنافذ أو العلامات، التي تبيع منتجات غير نظيفة أو حاملة للبكتيريا، إلى جانب ما تتكبّده من غرامات من البلديات.

وفي ما يلي نصائح عدة تقدمها نائب الرئيس لشؤون السلامة الغذائية والصحة العامة لدى «إيكولاب»، الدكتورة روث بيتران، يجب أخذها في الحسبان أثناء فصل الصيف:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.