الامارات | «إيكو» لموسم السفر.. راحة وأناقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكو» لموسم السفر.. راحة وأناقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع حلول موسم العطلات والرحلات، تقوم السيدات بالتحضير للإجازة الصيفية، وأول ما يشغل تفكيرهن هو الاختيار بين الراحة والأناقة في ما يخص الأزياء. لكن مع تشكيلة «إيكو» الجديدة ليس هناك داع للحيرة، حيث تضم المجموعة أحذية بتصاميم أنيقة تناسب السفر من الصنادل إلى الباليرينا والأحذية الرياضية، وغيرها المزيد. ستحتاجين خلال جولتك في شوارع المدينة إلى حذاء مريح وكاجوال وحقيبة عملية تلبي احتياجاتك، والأهم أن يتناسبا مع إطلالة الجينز والأزياء الشبابية.

أما لسهراتك الصيفية، فأنت بحاجة إلى صندل أنيق مع حقيبة كروس بودي بتصميم مميز تكملان إطلالة الفساتين أو التنانير. تضم تشكيلة «إيكو» ألواناً متجددة وفرحة كالأزرق، الوردي، الأصفر، والفضي لتضمن لك تلبية كاملة لجميع احتياجاتك أثناء رحلتك المقبلة.