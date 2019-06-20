بالصور-هنيدي، وفتحي عبد الوهاب، وآبُو يشاركوا الجمهور تريند الاسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

شارك كثير من النجوم تريند الاسماء، وهو عبارة عن صورة شخص مع جملة شعبية أو تعبيرية تحتوي على معنى يوازي الاسم بحيث يُكون جملة، ونشر كلاً من فتحي بعد الوهاب والفنان آبُو صورة مشاركة الجمهور تريند الاسماء.

بينما نشر الفنان محمد هنيدي منَشورا على الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك أعرب خلاله عن حزنه على عدم وجود جُمل تعبيرية تناسب أسمه للتريند.

شارك جمهور "هنيدي" بالتعليقات بصور للتريند وحازت الصور على نسب كبيرة من الإعجابات، وكذلك علق الفنان أحمد فهمي على المنشور وأضاف صورة خاصة له بالتريند، ورد "هنيدي" على التعليق بصورة ساخرة لأحمد فهمي.