محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:
شارك كثير من النجوم تريند الاسماء، وهو عبارة عن صورة شخص مع جملة شعبية أو تعبيرية تحتوي على معنى يوازي الاسم بحيث يُكون جملة، ونشر كلاً من فتحي بعد الوهاب والفنان آبُو صورة مشاركة الجمهور تريند الاسماء.
بينما نشر الفنان محمد هنيدي منَشورا على الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك أعرب خلاله عن حزنه على عدم وجود جُمل تعبيرية تناسب أسمه للتريند.
شارك جمهور "هنيدي" بالتعليقات بصور للتريند وحازت الصور على نسب كبيرة من الإعجابات، وكذلك علق الفنان أحمد فهمي على المنشور وأضاف صورة خاصة له بالتريند، ورد "هنيدي" على التعليق بصورة ساخرة لأحمد فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور-هنيدي، وفتحي عبد الوهاب، وآبُو يشاركوا الجمهور تريند الاسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.