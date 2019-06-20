قبل انطلاق أمم إفريقيا.. تعرف على إجراءات فحص المنشطات للاعبي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، والمقرر لها غدًا الجمعة، ليخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب القومي لكرة القدم، يكشف لـ"الكونسلتو"، كواليس الساعات الأخيرة قبل الكشف عن المنشطات داخل غرف لاعبي المنتخب.

يقول سليمان إن أحد أفراد الجهاز الطبي أو الإدراي يقوم باختيار لاعبين بشكلٍ عشوائي من المنتخب عند انتهاء الشوط الأول من أي مباراة، لإجراء تحليل المنشطات، بأخذ عينة بول منهما، ليتم إرسالها إلى لجنة المنشطات العالمية WADA، للكشف عليها.

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