وضعية "طائر الفلامنجو" تسحب البساط من "صداع الرأس"

ظهرت النجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وضعية تصوير جديدة أصبحت رائجة جدا وشائعة على السوشيال ميديا ألا وهي وضعية الفلامنجو، وهي عبارة عن تقليد طائر الفلامنجو، من خلال الوقوف على قدم واحدة وثني الأخرى.

تتطلّب منكِ وضعية الفلامنجو بعض التوازن حتى لا تقعي، لكن بإمكانكِ أن تقومي بها وأنتِ متمسّكة بباب أو بحائط مثلاً، كما فعلت بعض النجمات مثل Gigi Hadid وKendall Jenner، إضافة إلى ذلك لا تقلقي لن تضطري إلى تحقيق التوازن لمدّة 4 ساعات كما تفعل طيور الفلامنجو، بل تتطلّب منكِ 10 ثوانٍ فقط للحصول على أجمل صورة (إلّا إذا كانت صديقتكِ لا تجيد التقاط الصور بطريقة جيدة).

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النجمات ووضعية الفلامنجو

وذكرنا سابقا أن النجمات العالميات انتشرت في ما بينهنّ وضعية الفلامنجو، لتقوم بها كلّ نجمة على طريقتها الخاصة. بكلّ خفة، وقفت Kendall Jenner على قدم واحد مع ثني الأخرى، لتكون الصورة موفّقة 100%، خصوصا مع اختيارها لفستان قصير متميّز بالطيات وباللون الفوشيا، أمّا Hailey Baldwin، فثنت قدمها إلى الأعلى، لتظهر مدى توازنها ورشاقتها. بدورها، Gigi Hadid قامت بوضعية الفلامنجو مع رفع رأسها إلى الأعلى.

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على ما يبدو أن هذه الوضعية بالذات، هي حيلة ذكية تساعد في الظهور بإطلالة أجمل في الصور، الأمر الذي جعل وضعية التصوير هذه "ظاهرة" منتشرة بكثرة بين النجمات على السوشيل ميديا، وفي الواقع إن قمتِ بوضعية الفلامنجو كوني متأكدة أنّكِ ستظهرين بكامل أنوثتكِ، وستجذبين الأنظار نحوكِ.

يذكر أن هذه الوضعية بالذات لم تنتشر بعد بين النجمات العربيات، كما حصل مع وضعية صداع الرأس، فهل من الممكن أن نراهنّ يقمن بها؟

هيّا، ماذا تنتظرين لتجرّبي هذه الوضعية وتتباهي بجمالكِ على السوشيل ميديا؟ ألقي نظرة على صور النجمات اللاتي لجأن فيها إلى وضعية الفلامنجو واستوحي منهنّ.

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