"شجعي مع جوزك".. إرشادات هامة لجميع زوجات مصر بمناسبة اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

قدّمت الإعلاميتان نهى عبدالعزيز و جاسمين طه زكي مجموعة من الإرشادات والنصائح للزوجة المصرية غير الكروية بمناسبة اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر برنامجهما "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وخلال تقديمهما فقرة بعنوان "رسالة من الأزواج"، عن النصائح والإرشادات لتجنب افتعال المشاكل بينهم خلال المباريات، وهي كالتالي:

1-يجب أن تُدرك الزوجة أن جميع المباريات مهمة

2-المباريات يوميًا

3-جميع طلبات المنزل مهما كانت مصيرية تتأجل إلى بعد المباراة.

4- "صوت المُعلق الرياضي والجمهور يطربني".. تجنبِ أن توطي صوت التلفاز أثناء المبارة.

Advertisements

5-لا تسألي "يعني أيه أوفسايد أو مين للي جاب الجون؟" .

6-يجب أن تكوني على علم بأن كريستيانو وميسي لا يلعبان في هذه البطولة.

7- تجنبي المرور في المسافة بين زوجك وبين التلفاز، فالوقوف أمام الشاشة أثناء المباراة يخرج المشاهد عن شعوره .

8- لو فرضا مشجعة جميلة ظهرت صورتها على الشاشة تجنبي أن تلقي على زوجك حينها نظرة المتهم أو لوم.

9-إعادة الجون بتكون أهم من الجون ذاته، فلا تعملي على تشتيت انتباه زوجك حينها.

10-تشجعيك يكون لمصر فقط، وليس لشخص بعينه.