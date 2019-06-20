احذري ارتداء هذه الأقمشة والألوان في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

مع ارتفاع درجة الحرارة تفضل معظم النساء ارتداء أزياء مريحة وأنيقة، واعتماد ألوان وأنواع معينة لمواجهه الحر، والحصول على إطلالة مميزة تخطف الأنظار، لذلك يستعرض لكم "مصراوى"، نصائح لاختيار أزياء مريحة ومناسبة لفصل الصيف.

يستعرض لكم "الخليج 365"، نصائح لإطلالة صيفية أنيقة مناسبة للموجة الحارة.

-اعتمدي الملابس ذات الألوان الفاتحة، كاللون الأبيض، والأصفر، والبيج، والبيك الفاتح، وألوان الباستيل، وتجنبي الألوان الداكنة كالأسود، والكحلي، والأزرق الداكن، لأنها تحبس الضوء مما يزيد الشعور بالحر.

-ارتدي القصات العشوائية والتصاميم الواسعة والفضفاضة عند الأكمام ومنطقة الصدر والخصر، فيمكنك ارتداء التنورات الواسعة، مع توب من القطن بألوان الباستيل، أو فستان ماكس من الكتان.

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-اعتمدى القميص الفستان بالخطوط الطولية ذات الطابع الهندسي، يمكنكِ اختيارها بالألوان الهادئة كطبقة أساسية، مع الخطوط الطولية باللون الأبيض، والتي تناسب أوقات النهار الصيفية مرتفعة الحرارة.

-اختارى الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية، كالقطن، والكتان، والرايون، والكشمير، والحرير الطبيعي، وتجنبي أنواع الأقمشة كالنايلون، والبوليستر، والفسكوزي، والأكريليك.

- يفضل اعتماد التصاميم الخفيفة، وعدم ارتداء العديد من الطبقات أو البناطيل المصنوعة من الجلد.

- يمكنك تنسيق بلوزة من القطن باللون الأبيض، مع بنطلون فضفاض من الكتان، وحذاء مفتوح "صندل" جيد التهوية.

- عند ارتداء الكارديجان يفضل الابتعاد عن الأقمشة الثقيلة، وتنسيقة مع توب من القطن وبنطلون بمقاس الجسم المناسب، أو اعتماد فستان قصير وسليبر.