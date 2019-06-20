كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - الجمبسوت الرسمي أصبح يُعتبر من قطع الموضة المفضلة بالنسبة للنجمات في المناسبات الرسمية والسهرات، وعلى السجادة الحمراء أيضًا، حيث إنه يوحي بالأناقة كما بالعصرية، وبات بديلًا مثاليًّا عن فساتين السهرة، ومؤخرًا شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد تألقن باطلالات لافتة في الجمبسوت، ولهذا فقد اخترنا لكِ اليوم موديلات جمبسوت جديدة من وحي النجمات، وإليكِ بعض الأمثلة.



هبة نور في جمبسوت من إيلي صعب:



مؤخرًا شاهدنا هبة نور وقد تألقت في إحدى المناسبات في جمبسوت من “إيلي صعب” Elie Saab باللون الأزرق الداكن، مصنوع من مزيج قماش الكريب مع الدانتيل الفاخر، بقصة أكمام طويلة وأرجل واسعة، ومزين بربطة عند الرقبة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي.

هبة نور في جمبسوت من إيلي صعب





درة زروق في جمبسوت بتصميم مبتكر باللون الفضي:



درة زروق تعشق الاطلالات اللافتة، وفي إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، شاهدناها في جمبسوت بتصميم لافت باللون الفضي، مصنوع من مزيج قماش براق مع قماش الحرير الناعم، مزين عند الكتف بشريطة كبيرة، وله ما يشبه التنورة من فوقه، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي البراق أيضًا.

درة زروق في جمبسوت بتصميم مبتكر باللون الفضي







سلافة معمار في جمبسوت باللون الزهري:



أما سلافة معمار والمعروف عنها خياراتها الناعمة والأنثوية، فقد شاهدناها في جمبسوت مميز باللون الزهري اختارته من دار “زهير مراد” Zuhair Murad من الأعلى مصنوع من قماش الدانتيل، وقصة أرجله واسعة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج، وأكملت اللوك باكسسوارات ماسية فاخرة.

سلافة معمار في جمبسوت باللون الزهري





مايا دياب في جمبسوت عصري من الترتر:



مايا دياب أطلت مؤخرًا في اطلالة عصرية ولافتة كما عودتنا دائمًا، حيث إنها اختارت جمبسوت مصنوعًا من الترتر البراق باللونين الأسود والأحمر من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، أكمامه طويلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، وعقدًا طويلًا.

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مايا دياب في جمبسوت عصري من الترتر









موديلات جمبسوت جديدة من وحي النجمات، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.

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