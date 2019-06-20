كيف تنسّقين الألوان الداكنة في الصيف ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - انتهى زمن تقسيم الألوان بين ألوان فصل الصيف وهي جميع الألوان الزاهية، والألوان الداكنة لفصل الشتاء ، فنرى رواج الألوان الفاقعة في الشتاء، كالأحمر والبرتقالي، وفي الصيف نشاهد اطلالات بالألوان الداكنة على أزياء صيفية . لذلك ، إليكِ كيفية تنسيق الألوان الداكنة لهذا الصيف .

البناطيل

البناطيل

يمكنكِ اعتماد بنطلون فضفاض من اللون الأسود، وتنسيقه مع قميص نسائي من اللون النود، وحذاء بكعب مربّع، لضمان اطلالة صيفية وعصرية .

البناطيل

أو لاطلالة كلاسيكية ، يمكنكِ اعتماد البنطلون الرسمي من اللون الأسود مع حزام يضم الخصر، وحذاء بمقدمة مدببة .

الجمبسوت

الجمبسوت

إن كنتِ تتمتعين بجسم ممتلئ ، ننصحكِ بالابتعاد عن الجمبسوت بألوان فاتحة، واختيار صيحة الجمبسوت بأرجل واسعة، ومن اللون الكحلي أو الدنيم الداكن، وتنسيقه مع صندل وحقيبة مدوّرة .

الجمبسوت

كما أنّ بإمكانكِ تنسيق صيحة الجمبسوت مع حذاء بكعب عالٍ، وشنطة كبيرة الحجم .

اطلالة مونوكروم

اعتمدي اطلالة من اللون الأسود بالكامل خلال أيام الصيف، فستضمن لكِ اطلالة موفّقة بخاصة بعد حصولكِ على لون برونزي .

نسّقي الجينز الممزق من اللون الأسود مع توب من اللون نفسه، وحزام من ماركة غوتشي، لاطلالة راقية .

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اطلالة مونوكروم

أو يمكنكِ اختيار البنطلون الفضفاض من اللون البيج، مع شنطة وحذاء من اللون نفسه .

التنانير

التنانير

نسّقي التنورة القصيرة الجلد مع حزام عريض وبلوزة دانتيل من اللون نفسه، أو التنورة الموردة من وحي اطلالة أمل كلوني، مع بلوزة من اللون الأسود، وحذاء مول .

الفساتين من اللون الأسود

الفساتين من اللون الأسود

تُعتبر اطلالة الفستان القصير من اللون الأسود مناسبة لجميع الفصول ، فيمكنكِ تنسيقها خلال فترة الصيف مع صيحة الكشكش، وكلاتش وقبعة الشاطئ .

الفساتين من اللون الأسود

ولاطلالة مسائية ، اختاري فستانًا ضيّقًا من الجلد باللون الأسود، مزوّدًا بشق الساق، وحذاءً بكعب عالٍ .

أمّا أنتِ ، فأيّ اطلالة تفضّلين ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت".

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