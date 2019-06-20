صيحات غريبة اعتمدتها النجمات .. هل تجرئين على اقتنائها ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - لا تجرؤ جميع النجمات والمشاهير على اعتماد أزياء جريئة وغير تقليدية، على الرغم من ابتكار أهم الدور العالمية للأزياء لأغرب صيحات الموضة . فمن هي النجمات التي تجرّأت على كسر الحواجز الروتينية لاطلالة المشاهير ؟ تعرّفي معنا إليهنّ :

ستيفاني صليبا بالبدلة الملونة

ستيفاني صليبا

لطالما اعتدنا رؤية صيحة البدلة بالألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي ، وعلى الرغم من أنها صيحة سادت في السنوات الأخيرة لدى السيدات أيضًا، إلى أنهنّ بادرن باقتنائها بألوان خارجة عن المألوف كاطلالة ستيفاني صليبا أثناء السفر، بصيحة البدلة من اللون البرتقالي مع كروب توب من كالفين كلاين، وحقيبة من دار الأزياء العالمية شانيل .

اللاتكس وكايلي جينر

كايلي جينر

رصدنا رواج صيحة اللاتكس في الفترة الأخيرة، وبخاصة لدى عائلة الكارداشيان ، فاعتمدت كايلي جينر فستانًا قصيرًا زهريًّا من اللاتكس، ما جعلها تبدو بقوام ممشوق واطلالة غير مألوفة .

الألوان الفاقعة من وحي لانا الساحلي و سينتيا صموئيل

سينتيا صموئيل

تصدّر لون الأخضر النيون باقي الألوان خلال موضة 2019 ، إذ تقوم النجمات بتنسيقه بطريقة غريبة كما فعلت الممثلة سينتيا صموئيل ، فنسّقت سينتيا قميصًا نسائيًّا من اللون النيون، مع تنورة من اللون الزهري الفوشي، وأقراط أذن من اللون نفسه .

لانا الساحلي

أمّا المدونة لانا الساحلي ، فاختارت فستانًا من اللون الأصفر مع كاب من اللون الزهري الفوشي، وحذاء بكعب عالٍ من اللون النود .

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الأزياء الجريئة ومايا دياب

مايا دياب

عوّدتنا النجمة مايا دياب على انتظار اطلالاتها أول بأول، لأنها لم تفشل يومًا بإبهارنا في أزياء تليق بقوامها الممشوق ، ومن هذه الأزياء نذكر اطلالتها خلال برنامجها بفستان بكتف واحد قصير من اللون الأسود، ومفتوح بالكامل من الجانب، مع أربطة .

ميريام فارس وصيحات مميّزة

ميريام فارس

من اطلالة البنطلون بزرّ غير مقفل، إلى اطلالة الجينز الواسع ، أدهشت الفنانة ميريام فارس متابعيها، باطلالة جمعت فيها بين بنطلون فضفاض وقطعة علوية تشبه ثياب السباحة، مزيّنة اطلالتها بقبعة وحزام .

هذه كانت أغرب صيحات النجمات ، فهل تجرئين على اعتمادها ؟ شاركينا رأيكِ على موقع "الخليج 365.نت".

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