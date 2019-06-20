للمحجبات.. استوحي موديلات قفاطين مغربية اختارتها أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - هناك كثير من النجمات لا يتخلين عن موديلات القفاطين المغربية، يعتمدنها لمختلف المناسبات البسيطة والحفلات الكبيرة. وأنت أيضا كصبية محجبة يمكنك اعتماد هذا النوع من التصاميم، فعادة ما تكون محتشمة مع أكمام طويلة. ويمكنك أن تطلي كالنجمات بهذه المجموعة من موديلات قفاطين مغربية اختارتها أشهر النجمات.



قفاطين مع الحزام الذهبي من سلمى بن رشيد

قفطان من سلمى بن رشيد



تعتمد المطربة سلمى بن رشيد على القفطان بشكل كبير باعتبارها فنانة من المغرب، فمن الطبيعي أن تستلهم متابعاتها من تصاميم قفاطين مميزة، وقد اخترنا لك هذا القفطان بألوان البني والأسود، مع تطريزات ذهبية دائرية، أنيقة وفخمة لأي مناسبة لك، ولفتنا اعتماد الحزام الذهبي للمسة غاية في الترف.



مهيرة عبد العزيز تتألق بالقفطان مع تصميم الكاب

مهيرة عبد العزيز بالقفطان

أحد التصاميم المميزة لهذا الموديل، هو القفطان مع الكاب، مناسب أيضًا للسهرات، كالذي اعتمدته الإعلامية مهيرة عبد العزيز، باللون الأزرق الليلكي، مع تطاريز فضية من الأمام، من الممكن أن تعتمديه مع توب بأكمام طويلة باللون الأبيض أو الفضي، واختاري الحجاب باللون الفضي أو الكحلي لإطلالة حيادية.



ابتسام تسكت بقفطان بألوان النود

ابتسام تسكت بقفطان بألوان النود

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إن كنت تبحثين عن إطلالة بأحد ألوان النود الناعمة للقفطان، فهذا التصميم من ابتسام تسكت سوف يلبي رغبتك، مع التطريزات الروزية على كافة القفطان، نسقت معه فستانا بدرجة الأبيض الثلجي.



من الممكن أن تنسقي معه حجابا باللون الأبيض مع كلتش لامع روز أو أبيض، يتناغم مع لوني العباية والحجاب.



القفطان الأسود الملكي على طريقة سميرة سعيد

القفطان الأسود من سميرة سعيد



لطالما كان اللون الأسود بالقفاطين المغربية أحد الألوان المميزة والملهمة، كهذا الموديل الفخم من النجمة سميرة سعيد، مع التطريزات الذهبية على القفطان، ويتوسطه خط طويل من الخرز الذهبي، قد ترتدين توب أسود بأكمام طويلة تغطي الجزء المفتوح من الأكمام، أما الطرحة فاختاريها سوداء مطرزة، أو ذهبية من الستان المخملي لتزيدك أناقة.

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