سرقة وتعذيب.. حكاية فيفي عبده مع خادمات المنازل 

تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده من شقتها بمصر القديمة، واتهمت الفنانة في التحقيقات خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها، وسلمت النيابة الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة وأبلغت بمواصفاتها.

وتكررت مواقف فيفي عبده مع الخادمات بداية من اتهامها بتعذيب خادمتها الفلبينية في 2009.

ويرصد "هُن"، أبرز حكايات "فيفي عبده" مع خادمات المنازل.

فيفي عبده تتهم خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية من منزلها

قدمت الفنانة فيفي عبده أول أمس بلاغًا إلى قسم شرطة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الخادمة المتهمة في الواقعة.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الخادمة المتهمة في الواقعة.

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اتهامها بتعذيب خادمتها الفلبينية في 2009

حررت كاتبة سيناريو، محضرًا ضد الفنانة فيفي عبده، تتهمها بتعذيب خادمتها التي أخبرتها عند زيارتها "فيفي"، في منزلها بالعجوزة، أنها تعتدي عليها بالضرب وتعذبها بمساعدة زوجها، وتحتجزها منذ 8 سنوات.

وتم تحرير محضر بالتفاصيل، وأمرت النيابة باستدعاء صاحبة البلاغ لسماع أقوالها واستدعت الخادمة وتدعى "نورهان" لسؤالها حول رسائل كتبتها بخط اليد عن تعذيبها واحتجازها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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واستمعت النيابة حينها إلى أقوال زوجها، الذى أنكر الواقعة، وأكد أن الخادمة استعانت بكاتبة السيناريو لتتمكن من العودة إلى بلادها، وأن "فيفي"، تعامل الخادمات بهدوء ولا يوجد سبب للتعذيب والاحتجاز.

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4 خادمات أجنبيات يتهمن فيفي عبده باحتجازهن

اتهم 4 خادمات أجنبيات، الفنانة فيفي عبده باحتجازهن في شقة لها بضاحية كورنيش النيل بمنطقة الجيزة، وزعمن أنها عذبتهن ومنعتهن من الخروج، ومنعت كل وسائل الاتصال بالخارج، وذلك في 2008.

وفشلت الخادمات، وهن أثيوبية وثلاث فليبينيات، في الاستغاثة بالشرطة، إلى أن استطعن الحصول على هاتف تمكن بواسطته الاتصال بمأمور قسم شرطة مصر القديمة عن طريق إرسال العديد من رسائل الاستغاثة، وبعد ذلك جرى إحضارهن إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تم استدعاء فيفي عبده لمواجهتها، وأكدت الخادمات الأربع أنهن كن محتجزات منذ فترة طويلة، وأن فيفي عبده تستأجر الطابق السابع بالكامل، وهو على واجهتين، وأنها تطلب من الحراس اصطحاب الخادمات لتنظيف الشقة في كل واجهة ثم تعيدهن إلى محبسهن تحت الحراسة أيضا.

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وقالت الخادمات إن فيفي رفضت إعطاءهن أجورهن خلال هذه الفترة، وقطعت عنهن جميع وسائل الاتصال بالخارج، ونفت الفنانة كل هذا مؤكدة أن الخادمات يدعين هذا بعد أن اكتشفت أنهن كنَّ يسرقنها، وأنكرت الفنانة فيفي عبده الواقعة أيضا.

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