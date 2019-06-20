بالصور| بالبالونات والشوكولاتة.. "زينب" ترسم البهجة على وجوة أطفال الشوارع بالمنصورة

رؤيتها كل يوم لأطفال الشوارع أثناء ذهابها إلى جامعتها في المنصورة، جعل زينب السيد السعيد، 20 عامًا، طالبة بكلية التربية، جامعة المنصورة، تبحث عن سُبل لإسعادهم، أرادت أن تشعرهم ولو للحظة أن هناك من يهتم بهم ويفكر في رسم البهجة على وجوههم.

بثياب متقطع وجوه بائسة.. كان هذا حال أطفال الشوارع الذين يقفون أمام كوبرى جامعة المنصورة

وأضافت "زينب": "في آخر يوم امتحانات فكرت أني بدل ما أضيع فلوسي في أي فسحة أو أكل، قررت أجيب بيهم بالونات وشكولاتة وبون بوني وأشرطة ملونة للبلالين ووزعتهم على الأطفال".

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تسابق الأطفال للحصول على الشكولاتة والبالونات: "كأنهم أول مرة يشوفوا شكولاتة.. إحساس جميل جدا أن حاجة بسيطة زي دي ممكن تسعد الأطفال، ممكن ظلمت لفظ فرحانين لما وصفت شعورهم".

وعلى الرغم من محدودية الفكرة ولكنها كانت مبهجة للأطفال، الذين بدت على وجوههم السعادة والفرح بالبالونات والشوكولاتة.

ولم تكن هذه التجربة الأولى للفتاة العشرينية، حيث صادفت طفل فقير توقف أمام محل ألعاب ينظر إلى لعبة بالمحل فلم تتردد وأقدمت على شرائها: "ولو أقدر أعمل أكتر من كده مش هتأخر علشان أسعدهم وأشوف الابتسامة على وشوشهم دي لوحدها فرحة تساوى كتير أحسن من تضيع الفلوس في خروجه".

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