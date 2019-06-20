المصمم سليم حمود: مجموعة "افرح ياقلبي" مستوحاة من قوة "أم كلثوم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمم الأزياء وخبير تصفيف الشعر السوري سليم حمود عن مجموعة أزيائه لصيف 2019 والتي حملت عنوان"افرح يا قلبي" وذلك ضمن عروض مهرجان الجمال والإبداع الدولي الذي أقيم في مدينة حمص السورية.

وأوضح حمود أن مجموعته لهذا الصيف مستوحاة من قوة وعظمة أم كلثوم خاصة فيما يتعلق بأزياء العروس وإطلالتها من ناحية الأقمشة والموديلات التي حملت معها ملامح منديل أم كلثوم وثنياته وتسريحة الشعر والاكسسوار الذي يجذب النظر لجمال وروعة العروس.

كما تحدث سليم حمود عن أهمية اختيار الإطلالة المناسبة لجسد العروس ولوجهها بعيداً عن الصيحات العالمية التي قد لاتنطبق مع مايُظهر السيدة بإطلالة رائعة تحبها.