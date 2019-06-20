كروكس تطرح مجموعةً "غريبة" من الأحذيةِ المستوحاة من ثقافة البوب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت علامة "كروكس" الشهيرة بنمطها القبيح، مجموعة Barneys New York XO Crocs الجديدة، التي يتم بيعها حصريًا في متجر بارنيز بنيويورك، وفي متجرها الإلكتروني، وتضم المجموعة خمسة أشكالٍ من حذاء "الكلوغ" الكلاسيكي بنمط الـ"Punk"، مزينةً بقطع الـ "charms" الساحرة، وحليٍّ مستوحاةٍ من ثقافة البوب، بطابعٍ جريء.

وقالت ميشيل بول، رئيسة قسم الإنتاج، في شركة "كروكس": "إنها مزيجٌ مثالي من الأناقة والراحة، التي توفر للمستهلكين، شكلاً فريدًا حقًا من التعبير عن الذات."

وتشمل المجموعة أنماطًا، من بينها نسخةٌ ورديةٌ بحزامٍ خلفي بطبعة جلد الفهد، وأخرى بطبعةٍ باللون الأزرق، مع سلسلة معدنية في الجانب، مرصّعة ومنمّقة في الجزء العلوي، ونسخة سوداء مزيّنة بمعادن مختلطة، والمسامير عبارة عن قطع charms.

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وتأتي جميع الأنماط بنعل "كروسلايت" خفيف الوزن الأيقوني للعلامة، في حين أن منافذ التهوية التي تسمح بتصريف المياه، تجعلها الحذاء الصيفي المثالي للارتداء على الشاطئ.