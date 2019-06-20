"الاهتمام بيطلب".. نصائح لضمان حياة زوجية سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

قرار الزواج ليس سهلًا، ولكنه مشروع الحياة الذي يمتد لسنوات طوال، ولكي يحافظ الفرد على علاقة جيدة مع شريك حياته، عليه معرفة كيفية التعامل السليم في المواقف الصعبة، لذلك يستعرض لكم موقع bright side ، مشاركة خبرات أزواج بعد 40 عامًا من الزواج الناجح.

-ليست عبودية:

الحياة الزوجة هي مشاركة وليست استعباد أحد الطرفين للآخر، فالمسؤولية لا يتحملها طرف دون الآخر، وإلا سوف تصبح العلاقة غير صحية.

-الاختلاف ميزة

يرى البعض أن الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، لكن إذا فكرتم جيدًا في استغلال هذه الاختلافات بينكما ستكون بالتأكيد حياتكم مثيرة وثرية بالذكريات ومرنة أيضًا بشكل كبير.

-ابتعدوا عن الأنانية

لا تكونوا أنانيين خاصة في أوقات الأزمات والمشاكل، وفكرا سويًا في استثمار المشكلة لتقوية العلاقة بدلًا من هدمها، إن البحث عن حلول بديلة يقبلها الطرفين مع تقديم بعض التنازلات

يعد خيارًا مثاليًا للحفاظ على العلاقة.

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- زوايا مختلفة

إذا اختلفتم حول مسألة ما، يجب عليكم البحث عن زوايا مختلفة للمشكلة بدلًا من أن يتمسك كل طرف بوجهة نظره فقط.

-التسامح

سامحوا بعضكما، واغفروا الأخطاء البسيطة، ولا تتوقفوا كثيرًا عندها، لأن ضغوطات الحياة اليومية ربما تسمح لهذه المشكلات البسيطة أن تفسد علاقتكما.

-إذا شعرت بالكراهية

إذا حدث بينكما مشكلة، ووجدت إحساس الكره يسيطر عليك، يجب عليك التوقف قليلًا ومراجعة الموقف مرة أخرى، لمعرفة السبب الذي أدى إلى هذا الشعور.

وتذكر دائمًا أن الخلاف في الرأي لا يعني أن علاقتكما في خطر فهذا أمر طبيعي بل صحي.

-لا شيء يطول

تذكر دائمًا أن المشاكل تمر، وستبقى اللحظات والذكريات السعيدة لنهاية العمر.