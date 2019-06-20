بالصور - تعرف على منتجع الخيال.. قبلة أغنى أغنياء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ينتهز المشاهير فرصة عطلتهم الصيفية للهروب إلى المناطق الساحلية التي تتمتع بطبيعة خلابة وهدوء نسبي، لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن الأضواء، ولعل بعضهم اتجه إلى منطقة البحر الكاريبي، الذي يعتبر من أفخم الوجهات المحببة لدى مشاهير العالم.

يقدم لكم الخليج 365 خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أحد أشهر المنتجعات التي صنفها الكثير بالخيالية "Cove Spring House" في " island paradise" التي تقع بمنطقة البحر الكاريبي.

يعتبر ملاذ الأمير هاري، ونجوم هوليوود؛ مثل بارزون كـ"توم كروز وريهانا وهيو جرانت وإلتون جون ونيكول كيدمان ورود ستيوارت ومارك والبرج وستينج" لقضاء الإجازة، وفقًا لما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

وبلغت تكلفة رحلة الأمير هاري في " Cove Spring House" 31.5 مليون جنيه إسترليني (أي حوالى 39 مليون دولار) .

يقع فندق"Cove Spring House" منطقة البحر الكاريبي على أرض تبلغ مساحتها 1.3 فدان على الساحل الغربي للجزيرة ويمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع على شاطئ البحر، ويضم 10 غرف نوم وصالة رياضية وجاكوزي وسبا وسينما.

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ويطل Cove Spring House على منظر خلاب على البحر الكاريبي. ويعمل فيه حوالى 19 موظفًا من بينهم الخدم والطهاة والخادمات والبستانيون والأمن لتوفير الخدمات للزائرين على الوجه الأمثل.

قال خبير العقارات في Rightmove، Miles Shipide: " هذه رؤية مثالية للتعرّف إلى طريقة حياة مشاهير هوليوود والملوك بعيداً من الكاميرات والأضواء".

وأضاف: "تعتبر هذه الفيلا الكاريبية المليئة بالحدائق مكاناً ساحراً بالمناظر البانورامية التي تحيطها، والتراسات التي تخطف الأنظار، في حين أن الحدائق الاستوائية والهدوء يجعلان Cove Spring House واحداً من أفخم العروض التي نقدمها، لا عجب أن يختار أمثال الأمير هاري قضاء أوقاتهم هناك".

ويمكنك الاستمتاع بأنشطة المكان وهي ركوب الدراجات، المطاعم الفاخرة، صيد السمك، الجولف، ركوب الخيل، التسوق، السباحة، التنس، المشي، الرياضات المائية.. يذكر أنّ العقار معروض حاليًا للبيع.