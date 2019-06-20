ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: "أصحاب متلازمة داون عندهم أخلاق"

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعدما رأت "سعيد" أن الفنانة الشابة سخرت من أصحاب متلازمة "داون سندروم".

ونشرت "سعيد" صورة الفنانة الشابة ياسمين صبري، التي ظهرت خلالها واقفة على رأسها، وهي من حركات ممارسة "اليوجا"، معلقة عليها: "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار.. ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب"، وأغلقت الإعلامية ريهام سعيد، التعليقات على ما نشرته.

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وترجع تفاصيل مهاجمة "سعيد" للفنانة الشابة، بعدما نشرت إحدى الصفحات المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعى "Half angel. Half devil" صورة الفنانة ياسمين صبري وهي تؤدي حركة الوقوف على الرأس، معلقة عليها: "إنسانة عديمة الموهبة والأخلاق".

وذلك، بعدما علق أحد المتابعين للفنانة ياسمين صبري على صورتها وهي واقفة على رأسها، قائلًا: "أنا عملت الحركة دي لما كان عمري 6 سنوات"، لترد عليها "صبري" قائلة: "أراهنك عملت دا.. فهو السبب إن جالك متلازمة داون دلوقتي".

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